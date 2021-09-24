十銓(4967)於今年五月線上COMPUTEX 2021展會，率先為2021新品的三大主題「散熱」、「大容量」及「DDR5」揭開序幕後，延續此理念，於23日晚間10點盛大舉辦2021十銓科技線上發布會，持續瞄準三大領域，搶攻文書、電競以及創作者等市場。

十銓科技線上發布會，在官方網站、社群及YouTube等平台向全球展示以三大主題為主軸所推出的新品與設計概念，發表包含「散熱」、「大容量」及「DDR5」三大解決方案，因應當今市場的重點需求，官方並舉辦線上抽獎活動。

十銓科技深耕電競領域，近年來專注於開發多元散熱解決方案，應用多種特殊材質結合T-FORCE 電競固態硬碟產品，以自然界四大元素－風、火、水、土為概念發想，研發專屬旗下電競品牌T-FORCE的散熱四元素，新推出CARDEA A440 Pro M.2 PCIe SSD。

十銓並致力於開發針對不同使用環境及需求的產品，T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2 PCIe SSD本身採用航太級陶瓷散熱片，擁有特殊細微的孔隙以及輕薄體積，特色含抗電磁波干擾、散熱瓦數高且不易蓄熱。

繼日前推出世界首款的水冷式M.2固態硬碟後，因應PCIe介面的快速發展以及讀寫速度的提高，十銓使用循環式液態冷卻系統來取代封閉式水冷系統，獨創研發一體式水冷系統，於本次線上發布會搶先亮相。

現今影音世代儲存容量的需求增加，十銓於線上發布會亮相的T-FORCE M200外接式固態硬碟，經過T-FORCE實驗室實際測試，約20秒以內可傳輸完成10GB的單一大型檔案，M200提供最高達8TB的大容量，此外M200採用十銓獨有的石墨烯均勻散熱專利技術，外觀的軍事風格元素吸睛，預計於今年第四季上市。

另外，隨著DDR5的新世代來臨，十銓於今年的COMPUTEX線上展覽搶先發表全新TEAMGROUP ELITE DDR5記憶體模組後，持續與各大主機板廠ASUS、ASRock、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI密切合作進行超頻能力測試，本次推出結合超頻以及RGB技術的DDR5新產品，此首款RGB發光的電競記憶體，預計於今年第四季上市。