今年夏天NBA各隊都紛紛進行人員異動，唯獨76人還卡在班西蒙斯(Ben Simmons)的身上，從他季後賽的糟糕表現開始，聲望就直直落，季後更鬧出他與教練、隊友出現不合的情況，緊接著他對外表示將拒絕參加季前訓練營，甚至不會再為76人出席任何一場比賽，這也引起球隊和球迷的憤怒。

Here we go with the lies again. I never said any trade offers were made regarding Kyrie & @BrooklynNets. What I said is they would do a deal to swap Kyrie for Ben Simmons in a heartbeat but @KDTrey5 ain’t having it. He loves his brother Kyrie. He won’t have that! — Stephen A Smith (@stephenasmith) September 23 2021

Kyrie to the Sixers??? pic.twitter.com/xAhHj99VAz — Stephen A Smith (@stephenasmith) September 22 2021

而整個夏天關於他的交易消息就不曾間斷，但76人始終無法與其他隊達成交易，原因是很多球隊吞不下班西蒙斯合約，加上76人也給不出誘人的籌碼，讓目前班西蒙斯仍待在費城，與球隊關係降到冰點。另外前陣子還傳出當年76人和隊友恩比德(Joel Embiid)其實同意拿班西蒙斯交換哈登(James Harden)的消息。

雖然這已成過去式，但消息曝光後仍震驚外界，畢竟若當時交易成功，聯盟格局將有所不同，近日則又傳出一則震撼消息，ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)爆料，其實籃網也有意得到班西蒙斯，但因為顧及杜蘭特(Kevin Durant)的感受，不然可能已經將厄文(Kyrie Irving)拿去做交換了。

史密斯說：「厄文其實是非常有可能去費城，只是籃網GM馬克斯(Sean Marks)並沒辦法真的這樣做，因為杜蘭特不會同意，我向你保證，如果不是因為杜蘭特，籃網會對這筆交易感到有興趣。」此話一出更是引起外界的巨大迴響，可能大家都沒想到，班西蒙斯竟然還有如此大的交易價值。

但也有網友吐槽，他們說：「若拿五個班西蒙斯可考慮換厄文！」、「這名嘴腦子壞掉？」等言論，而無論如何這些交易流言都已成過去式，現在班西蒙斯交易價值越來越低，更被外界批評缺乏職業精神，鬧出了那麼多事情後，要將他交易出去恐怕難上加難，新的賽季班西蒙斯是否會續披76人戰袍，誰也猜不到！