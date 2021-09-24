影》消防員遭擋路罵「中華民國敗類」 他淚訴：我也人生父母養

新北市消防局日前公布1段消防員出勤救護時，遭到1名酒醉民眾攔車大鬧，該民眾疑似因友人送醫時，消防員問他是否要陪同，當下不滿消防員的口氣因此叫囂，他怒罵消防員「中華民國敗類」、「你不配當一個消防員」，口氣囂張；消防局小編無奈說「我們也是人生父母養，誰希望自己的小孩被這樣羞辱」，目前已提告。

新北市消防局YouTube頻道「新北消防發爾麵」日前發布一段影片，影片是1名民眾與警消發生衝突，男子在路邊朝身穿防護衣的警消怒罵「中華民國敗類」、「我沒有罵他，我說他是敗類」、「你可以告我啊」。

民眾疑似因友人送醫時，消防員問他是否要陪同，當下不滿消防員的口氣因此叫囂，他怒罵消防員「中華民國敗類」、「你不配當一個消防員」。（翻攝自YouTube）

據了解，當時消防人員接獲一起急診事件，到現場遭到對方喝醉的友人擋住車，該友人之後一路跟到急診室門口，與其他友人對消防員大罵「國家怎麼訓練你們的」、「你不配當一個消防員」；製作影片的小編寫道，當時消防弟兄處理案件時，送醫者也是1名醉漢，即便滿心無奈仍盡忠職守，也提供對方口罩，不斷詢問對方身體狀況、做例行檢查。

當時消防員問對方友人是否要同行，疑似就是因此引爆對方怒火，對方友人不滿消防員的口氣，當場大吵大鬧起來，影片最後提到「我們也是人生父母養，誰希望自己的小孩被這樣羞辱，請珍惜身邊的消防員，也把救護資源，留給真正需要的人」；目前消防員已提告，網友們看到影片後紛紛留言希望「堅持提告！因為悍衛的是對工作的熱忱及對任何生命的尊重」、「為什麼要這樣侮辱辛苦出勤的發爾麵」。