前副總統陳建仁代表我國政府應邀出席拜登總統主持的「全球新冠肺炎高峰會」（外交部提供）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

為終結COVID-19疫情及建立更強健的全球衛生安全機制，美國政府於美東時間本22日上午11時舉行「全球新冠肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，由美國總統拜登主持開場，我前副總統陳建仁應美方邀請出席線上峰會。陳在會中表示「會在國內疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家」，此言一出，竟引發大批網友痛批，陳在台灣苦缺疫苗的時刻說出此話並不妥，還有人狠諷：「乞丐還裝闊？」

陳建仁透過預錄影片感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭援贈台灣疫苗，協助我國抗疫。陳指出，自全球發生疫情以來，台灣已透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5400萬片醫療用口罩及其他防疫物資，此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理有效共同抗疫。

陳建仁並強調，台灣樂願投入心力協助實現峰會的四大目標，持續為各國提供口罩及個人防護裝備（PPE）等防疫物資，也會在國內疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家，並且願意積極支持美方規劃成立的「全球衛生安全財務中介基金」（a global health security financial intermediary fund）。

此言一出引發網路熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「乞丐還裝闊？」、「怎麼感覺我們政府活在另外一個時空？」「自己人都沒搞好，還分享給別人」、「今天台灣疫苗嚴重短缺，什麼原因，你不清楚嗎？」「疫苗施打台灣列於世界後段班，而我們一群官員卻還在說『令人振奮的X話』！」