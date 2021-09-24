有女網友表示她人妻朋友玩交友軟體玩到家庭破碎都是小王害的，並PO網公審反被罵爆。（示意圖／Shutterstock）

感情中劈腿的人和介入別人感情的人誰錯得更多？有女網友表示，她已婚的女性朋友玩交友軟體認識的男生，害她朋友家庭破碎，結果這個男生卻選擇逃避，讓女網友控訴小王間接拆散人家婚姻還不負責。貼文一出反而被罵爆，多數網友認為她朋友也有錯，紛紛表示「你朋友問題才大吧」。

一名女網友在《爆料公社》發文表示，她已婚的女性朋友因為交友軟體認識了一位男生，這個男生明知道人家有家庭，卻間接拆散她朋友的婚姻及家庭。原PO打電話找男生想理解情況，結果男生卻用公事為由逃避，甚至拒接。

原PO控訴該名男子，「連一個男生該有的肩膀跟責任都沒有，出面解決所有感情問題是一個男生最重要的標配。人家有家庭你卻洗腦女生，結果人家家庭出問題了，你現在當一個甩手掌櫃？！態度還擺的一副人家家庭活該破碎的樣子，沒見過這麼不要臉的！」最後原PO將事件PO上網想公審小王，並表示希望廣大的網路朋友們能讓這種人明白，搶人家家庭是得不到溫暖。

貼文一出反倒引起網友群起砲轟，認為原PO的朋友也有錯，「你朋友問題才大吧，有家庭了還玩交友軟體」、「所以女主角有家庭還去交友APP，然後現在怪男生破壞家庭？妳專業豬隊友唷，妳是不是討厭妳朋友很久了！」、「女生不知道自己已婚嗎？講得好像女生沒腦子不會想一樣….」、「首先女方玩交友出軌就是個大問題了，不能只怪男生吧！」。