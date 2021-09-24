蘋果iPhone 13系列新機今天開賣，蘋果直營店到26日為止，僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。搶下信義A13直營店排隊頭香的Lester打算入手iPhone 13 Pro Max金色128GB，是他第10支iPhone手機。

年紀約30歲的Lester告訴中央社記者，因為昨天吃太多、睡不好，決定今天早點來排隊，清晨4時前就抵達直營店門口，意外拿下頭香。

從事網路廣告業的Lester現在使用iPhone 12 Pro Max石墨色，今天買的新機將是他第10支iPhone，選128GB原因是平常有在備份，不需要太大容量。

談到新功能，Lester最期待的是更新頻率高達120Hz的螢幕，原本以為去年發表的iPhone 12系列會搭載，一直等到今年才有，決定入手。

排在第2名的許先生是去年頭香，今天要購買iPhone 13 Pro Max天峰藍色2支，其中一支是姐夫要送給姐姐的生日禮物；新功能最期待微距攝影和電影級錄影模式。

直營店排隊第3名的Allen目前使用iPhone 12藍色，今天要換iPhone 13藍色128GB，沒選Pro機型是因為不喜歡3鏡頭造型。（編輯：張良知）1100924