一名中部某高中教師見一名高二女學生正在校內練舞，竟以拍合照為名義，將女學生帶到導師室外走廊與一旁樓梯間，強行摟住女學生，還稱讚對方頭髮好香後，硬逼少女舌吻，並伸手撫摸下體猥褻，幸好女學生保持冷靜，趁隙向一起練舞的學姊以通訊軟體求救，事後逃離老師魔爪後向教官報告，該名老師遭依強制猥褻罪將他判刑1年2月，仍可上訴。

根據判決書記載，就讀中部某高中高二女學生A女，於109年1月10日在校內與學姐、學妹一同練舞，當時剛好該名老師經過，假借要與A女合照為由，要求A女與他一起上樓請其他老師幫忙拍照。

A女不疑有他，與老師一同搭乘上樓，未料該名老師與A女在導師室外自拍時，竟直接摟住A女腰部並靠近其身體，並上下撫摸其腰部及嗅聞頭髮，還稱讚她頭髮很香。A女察覺有異，於合照後表示要下樓離去。

但老師卻表示有事要與她談一下，帶著她前往側邊樓梯間談話，但A女心生警覺，趁老師不注意時，打語音電話給學姊，要求她上樓，但學姊回電時，剛好老師走近A女旁邊，她擔心老師查覺，立刻將電話掛掉後，老師隨即將A女拉向側邊樓梯間，一同坐樓梯階梯上，先摟住A女腰部，又隔著外褲觸摸下體，A女當場反抗，但老師仍不停手強行舌吻，並持續猥褻A女，但遭到她推開怒斥。

剛好這時學姊又來電，A女立刻趁隙離去，但老師卻死纏著當場要A女聯絡方式，A女為了要迅速離去，且要了解老師身分，佯裝與老師加入LINE好友，隨後狂奔躲在廁所內，並打電話給學姊求救，學姊當時濺到他躲在廁所內全身發抖哭泣，立刻通報教官，經校方通報相關單位後移送法辦。

但該名老師卻在審理時辯稱：我與A女自拍時，只是站得比較靠近，並未摟住她的腰部，之後兩人自然而然的一邊聊天，一邊移動至側邊樓梯間，並沒有拉著她往樓梯那邊走，我只是鼓勵她一下，問一下她的家庭狀況、為何休學，根本沒有這些事。

合議庭認為，A女從事發後到審理階段證述內容敘述平實簡扼，並無刻意誇大、渲染、醜化或詆譭老師情事，事後也未對老師求償，顯然沒有捏造不實誣陷他的可能。而法官也痛斥，該名老師擔任教職，為人師表，對於品德教育宣揚應以身作則 ，且接受過性別平等教育相關研習，竟為逞一時色慾，利用學生對師長尊敬與信賴進行性騷擾及強制猥褻犯行，戕害被害人身心健全，造成被害人心理創傷，將他判刑1年2月，仍可上訴。