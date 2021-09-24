天后王菲和小11歲謝霆鋒各自經歷一段婚姻後，7年前被媒體拍到世紀復合，轟動一時，近年來兩人常傳密婚甚至生女，日前謝霆鋒大動作透過公司否認，外界好奇兩人何時好事近？最近謝霆鋒受訪終於給了答案，直說：「不會結婚」。

今年7月網上突然流出一張照片，稱王菲疑似秘密生女，暗指謝霆鋒和王菲終於成家並產下愛的結晶，對此，謝霆鋒透過公司強調，關於網上流言稱「謝霆鋒分手」、「王菲生女」、「謝霆鋒改遺囑」等都是假消息，謝霆鋒表示和王菲並沒有生育計畫，更表示這些傳聞已對謝霆鋒名譽造成影響，要求立刻下架刪文。

謝霆鋒表示自己沒考慮再婚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

謝霆鋒近日上節目《魯豫有約一日行》，除了大聊出道多年對演藝之路想法的改變，也暢談他近年積極經營的餐飲事業，節目中謝霆鋒承認最近小鮮肉輩出，看似淡泊名利的他其實還是很重視「紅不紅」這件事，但是以前的人氣旺可能指的是一天10多個通告，現在則是轉換成直播上的觀眾人數，讓他驚覺世界真的變很多。談到家庭，他表示過去個性急躁，和父母親不親，透過下廚才跟爸爸謝賢解開多年心結。

另據《新浪娛樂》報導，謝霆鋒近期受訪時被問世界現在變很大，很多事情難以預料，「有沒有想過什麼時候會結婚？」謝霆鋒想想後搖頭說：「不會結婚」，似乎已不把再婚當作生命中的選項之一，其他網友見此回：「又不是非要有那張證才能證明感情」、「不會結婚你去找什麼女朋友？」、「不反對，結不結婚都是自主的事情，回報社會的是正能量就好」、「多花一點時間照顧好兩兒子吧」。