前台北市里長、開設道場的朱雪璋，5年前因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，他持刀砍斷王的腳筋，最高法院將他依重傷害罪判刑6年定讞後，他逃亡大陸去年被逮，他2度聲請再審，主張量刑過重，台灣高等法院認定不符再審要件駁回。可抗告

2016年2月16日朱男不滿王毓霖、蔡櫂全先前在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，透過臉書對王毓霖等人下戰帖，並糾眾以佯稱比武方式邀約王在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱比武前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門。

當晚，王毓霖等人抵達，朱雪璋只同意王毓霖、蔡櫂全以及擔任裁判的詹前賢進入，3人跟隨朱男進入地下室的道場後，朱便指示手下將道場大門鎖上，並且呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，接著分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等3人。

朱被依重傷未遂罪判刑6年定讞，卻潛逃大陸，去年9月遭押回台，他第一次聲請再審遭駁回後，又以量刑過重為由聲請再審，高院認為原確定判決採證，與經驗法則、論理法則並無何違背，其認事用法妥適，且朱提的再審理由及證據不符合規定，裁定駁回。