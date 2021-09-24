台中1名人妻小芳（化名）2017年發現丈夫外遇，丈夫在籌辦同學會時，與1名國小女同學相逢展開戀情，還在多個景點大玩車震，共發生約50次性行為，對方甚至寫信嗆小芳「希望你們吵到離婚，家庭破碎」，甚至到小芳住處狠甩巴掌；小芳提告後，法院判丈夫與小三須連帶賠償50萬元確定。

判決書指出，小芳與丈夫2007年結婚，但丈夫在2017年籌辦同學會時，與1名女同學聯絡上、發展婚外情約2年，期間她還收到小三來信告知外遇一事，小三來信寫道「這封信最主要的目的，是為了讓你們冷戰、吵架，由衷希望你們吵到離婚，家庭破碎，這樣就能消我心頭之恨」，小芳甚至遭對方到家中甩巴掌。

小芳之後崩潰決定離婚並提告，檢方發現丈夫與小三共發生約50次關係，還在多個地點大玩車震，包括彰化縣的田間小路、木棉花道和多家摩鐵；小芳的丈夫在法庭上坦承外遇，而小三則辯稱遭男方玩弄感情，自己也是被害人，卻遭小芳妖魔化，一概否認小芳證詞。

法院認為，審酌小芳丈夫與小三的對話內容，丈夫說「我到底是愛上妳，還是只想跟妳上床？」，對方則說「你沒有愛上我，你根本不知道怎麼去愛一個人」，由此認定2人已超過一般友誼關係，具不正當交往與性行為，不法侵害小芳配偶權，判決兩人應連帶賠償50萬元確定。