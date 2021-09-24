根據《FOX Sports》記者維茲曼24日搶先爆料，截止今天為止，籃網明星後衛厄文還沒接種過新冠疫苗，由於紐約防疫規定球員必須接種疫苗才可出賽，沒打疫苗者必須取得宗教或醫學豁免才可在主場出賽，代表厄文新球季還不一定能在主場打球。

厄文並非是第一個傳出還沒打過新冠疫苗的NBA球員，先前也傳出勇士前鋒威金斯拒打疫苗，也有可能無法在勇士主場出賽，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞報導，目前NBA已經9成球員打過疫苗，這個數字也在逐漸上升當中。

其實厄文不打新冠疫苗並不意外，他始終是個陰謀論者，也從來不把施打疫苗當作應該做的事情，他在上季就曾因為出席室內派對沒戴口罩遭到聯盟處罰，但他仍然不以為意，到現在還不肯打疫苗，就可知道他的這種觀念從未改變過。

籃網總管馬克斯先前坦承，到目前為止還有一些籃網球員並未接種疫苗，他期望能在新球季訓練營開始之前，就讓全部球員接種疫苗，如今距離訓練營開跑只剩下不到1周時間，看來馬克斯的承諾很有可能因為始終不太合群的厄文而打破。