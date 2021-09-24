長興(1717)8月稅前盈餘4.09億元，分較7月及去年同期成長9.51%、4.18%，每股稅前盈餘0.33元；累計前8月稅前盈餘31.94億元，年增79.27%，每股稅前盈餘2.58元。

受惠三大事業單位出貨穩定，長興8月合併營收43.68億元，分較7月及去年同期成長3.01%、37.71%，長興營收規模擴大及產品組合較佳，拉高平均毛利率及營益率，帶動稅前盈餘較7月成長9.51%，獲利月增幅度高於營收月增幅度，且在去年同期有處分資產的業外收益挹注的高基期下，8月稅前盈餘仍較去年同期成長。累計前8月稅前盈餘31.94億元已超越去年全年獲利表現。

長興表示，特用材料事業單位的新品出貨量增加，特用材料營收在8月續創歷史新高，單月營收首度突破10億元大關，產品組合也持續優化，在營收及獲利率同步提升下，持續為長興的獲利成長提供動能。

長興表示，合成樹脂及電子材料的需求穩定，後市仍需觀察全球及中國景氣復甦的終端市場表現；特用材料的利基產品需求熱絡，新品貢獻提升。雖然三大事業單位的市場需求展望略有差異，整體而言風險可控，預期下半年仍可延續今年以來的穩定表現。