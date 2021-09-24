周四美股三大指數同步勁揚逾1%，投資人似乎接受了聯準會縮減激勵措施和調升基準利率的政策立場。

雖然最新公布的數據顯示美國商業擴張放緩及請領失業給付人數增加，與美國第三季經濟成長減速的預期相符，但市場對此反應冷淡。

埃森哲（Accenture）和Salesforce前景樂觀，為市場帶來提振。美國食藥管理局（FDA）周三晚間批准接輝瑞/BioNTech新冠疫苖作為65歲以上美國人的加強劑，以及投資人對於中國恆大集團的擔憂有所緩解，都有助於美股進一步挺升。

市場對中國地產開發巨頭恆大可能倒債的擔憂進一步緩解，儘管路透社報導該公司的部分美元債券持有人已經不期待能在關鍵的周四截止日期前收到票息。

聯準會周三表示最快可能在11月開始縮減每月購債規模，且可能提前於明年調升利率，而升息速度也可能比預期快。市場早前已普遍預期聯準會的量化寬鬆（QE）政策可能自今年11月起逐步退場，因此也大致消化了這個消息。

為了安撫市場，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申縮表和升息是兩回事，他在會後的記者會上表示，將利率從零往上調升的門檻遠高於逐漸縮減QE。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，聯準會一場很不錯的會議帶動了今天的漲勢。對我而言，這表示沒有任何意外，一切都符合預期。聯準會升息還有很長的路要走，從現在到那個時候還有很多變數。

周四收盤，道瓊工業指數漲506.50點或1.48%，為34,764.82點。標普500指數漲53.34點或1.21%，為4,448.98點。那斯達克指數漲155.40點或1.04%，為15,052.24點。

標普500指數在連續3日跌破50日移動均線後，周四盤中收復該重大關卡，為今年3月初以來最大的一次突破。

周四的再度大漲使美股主要指數本周以來由黑翻紅，道瓊指數和標普500指數本周來分別上漲0.5%和0.3%，那斯達克指數本周來微升0.06%。

標普500指數11大類股中，僅公用事業股收黑，終場下跌0.5%。能源股持續大漲，終場收漲3.4%，漲幅最大；其次為金融股漲2.5%。

受原油價格大漲激勵，油氣勘探公司APA Corp和德文能源（Devon Energy）漲幅均超過7%。

受惠於美國10年期公債殖利率反彈，摩根大通、美國銀行和花旗銀行均上漲逾3%。因偏重於貸款業務，對利率走勢敏感的Regions和Fifth Third等區域性銀行均漲逾4%。

IT服務公司Salesforce上修全年獲利預測，股價大漲7%，對標普500指數和道瓊指數的上漲帶來最大助力。

IT諮詢公司埃森哲上修第一財季展望，股價上漲2.5%。