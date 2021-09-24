歐盟執委會23日提案，擬要求手機和其他電子裝置製造商採用統一的充電線接頭，反對提案的蘋果稱統一規格將阻礙創新。

歐盟計劃讓USB-C接頭成為手機、平板電腦、耳機、相機，和遊戲機等各式電子裝置的標準充電接頭，不論產品廠牌，目的是減少廢棄物和碳足跡。

倘若提案過關，採用Lightning接頭的蘋果將遭受重大衝擊。蘋果發言人表示，嚴格規定單一充電線接頭恐扼殺創新，將影響歐洲與全球的消費者。