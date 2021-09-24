歐盟擬統一手機充電器接頭 蘋果怒轟：扼殺創新 09:222021/09/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會23日提案，擬要求手機和其他電子裝置製造商採用統一的充電線接頭，反對提案的蘋果稱統一規格將阻礙創新。 歐盟計劃讓USB-C接頭成為手機、平板電腦、耳機、相機，和遊戲機等各式電子裝置的標準充電接頭，不論產品廠牌，目的是減少廢棄物和碳足跡。 倘若提案過關，採用Lightning接頭的蘋果將遭受重大衝擊。蘋果發言人表示，嚴格規定單一充電線接頭恐扼殺創新，將影響歐洲與全球的消費者。 白宮半導體峰會 台積電、英特爾等大廠料將出席 iPhone 13開箱評測 專家：實用的有感升級 #全球 #統一 #接頭 #蘋果 #提案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大危機下多空紛陳 資金仍流向股票型資產 12:342021/09/23 財經 蘋果新機開賣 直營店頭香哥第10支iPhone到手 08:252021/09/24 財經 《科技》iPhone13明開賣 5電信業者虛實尬場掙聲量 14:342021/09/23 財經 蘋果麻煩了 歐盟將統一充電接頭規格為Type C 05:572021/09/24 科技 國戰會論壇》法國戴高樂主義又發作了（陳金芳） 10:492021/09/23 海納百川 真有砍單潮？外資頻唱衰台積電 晶片缺貨惡化慘況曝光 18:072021/09/23 財經 拜登欽點蘇姿丰 任科技顧問 04:102021/09/24 財經要聞 直擊！蘋果iPhone 13今開賣 驚見「紙片人群」排隊 07:572021/09/24 財經 蘋果iPhone 13盤價曝光 新機售價首日就可能下跌 08:272021/09/24 財經 iPhone 13周五開賣 五大電信拚場 04:102021/09/23 財經要聞 奔騰思潮》與張亞中教授商榷「兩岸和平備忘錄」的盲點（陳起疆） 17:592021/09/23 海納百川 財經熱門新聞 恒大風暴快落幕了？美媒曝北京下一步 讓2種人活命 - 財經 直擊！蘋果iPhone 13今開賣 驚見「紙片人群」排隊 - 財經 個股漲贏大盤比例僅3成 專家：用台股基金提高勝率 - 財經 振興券綁定瘋搶 永豐1萬優惠名額不到1小時搶光 - 財經 - 工商 習近平：不再建境外煤電 不稱王稱霸 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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