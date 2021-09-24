好萊塢導演羅傑米歇爾（Roger Michell）曾執導經典喜劇片《新娘百分百》（Notting Hill），以及《麻辣女強人》（Morning Glory）、《說不出的告別》（Blackbird）等，今外媒報導他已於當地時間22日病逝，享壽65歲，死因未公開，稍早茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）也在IG發文悼念。

羅傑米歇爾1956年6月5日出生於南非，以擅長拍愛情電影聞名，代表作是《新娘百分百》，他曾有過兩段婚姻，第一段婚姻迎娶英國女星Kate Buffery，兩人生下兩個小孩，離婚後，羅傑米歇爾梅開二度與另一名英國女星Anna Maxwell Martin結婚，並添兩個女兒，去年傳出夫妻倆分居，Anna受訪時也承認。

羅傑米歇爾執導的《新娘百分百》是經典愛情電影。（圖／資料照片，春暉提供）

羅傑米歇爾原本是舞台劇導演，90年代拍攝影集進入電視圈，之後轉拍電影，傳聞近年《007量子危機》本有意找他擔任導演，但他最後拒絕，表示劇本仍不完整，2006年拍攝《維納斯》（Venus）讓彼得奧圖（Peter O'Toole）一連得到奧斯卡最佳男主角、英國電影學院獎最佳男主角、金球獎最佳戲劇類電影男主角三項提名，而羅傑米歇爾生前正趕拍英國女王伊麗莎白二世的紀錄片。

茱莉亞羅勃茲發文。（圖／翻攝自juliaroberts IG）

對此，羅傑米歇爾稍早向媒體證實死訊，但對於他的確切死因和地點並未描述，而曾與他合作的「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲稍早在IG貼出羅傑米歇爾的黑白照，寫下：「我深愛我們相處的每分每秒，請安息，羅傑米歇爾」，最後加上一個心碎的表情符號表示哀悼。