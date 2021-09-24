1名網友上班的辦公室因同事們每天使用公用咖啡機，老闆為了減少使用次數，竟想出在咖啡機外頭貼上1張半裸男的照片，而照片中半裸男的「屁股」對著咖啡機的出口，造成機器流出咖啡時，乍看像是男子正在「排泄」，網友無奈笑說「搭配音效真的喝不下去」，而咖啡機果真減少蠻多使用頻率。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片並表示，因為他所任職的公司，辦公室內的同事們每天喝咖啡太多，公司老闆因此想出1個有趣的點子，竟是在咖啡機的外觀上作些許改變，一換上後果真用量減少很多，影片中咖啡機外頭黏上1張半裸男圖案的紙板。

狠老闆阻用咖啡機出這1招 同事崩潰：搭配聲音喝不下去

影片中，該半裸男僅穿著內褲，姿勢為坐姿，而屁股的位置竟就是咖啡機的出口，早成咖啡從出口流出時，乍看之下就像是男子正在做排泄行為，原PO無奈地說「搭配音效真的會喝不下去」，也好心提醒網友「以下有噁心畫面，正在喝咖啡者酌情觀看吧！」

其他網友留言說，「覺得蠻可愛的啊」、「不要玩咖啡啦」、「可以不要音效嗎」、「太假了哈哈，大號怎麼可能會這麼多水呢」、「好狠的老闆」、「瞬間不想喝咖啡了」、「看的當下，感覺已有味道緩緩飄出」、「這種，真的喝不下去」、「真希望所有超商都換成這個咖啡機，店員就省事多了」。