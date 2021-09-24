國內第一批輝瑞／BNT疫苗優先給12至17歲族群施打第一劑，22日起並在高中校園開打，對此，國民黨立委江啟臣表示，自己正在讀高中的女兒23日也打了第一劑，這一劑得來不易，他感謝民間企業的協助。不過，江的感謝卻意外釣出一堆還未打到第一劑疫苗孤兒的苦水。

江啟臣昨（23日）在臉書發文表示，「我正在讀高中的女兒昨打到了第一劑的BNT疫苗」。江稱，這一劑疫苗得來不易，從政府全力阻擋民間採購，到國民黨與民間共同監督政府，再到國外採購簽約、催貨，才換來這一劑疫苗，BNT的順利施打也說明「民意的監督」能讓政府的決策轉彎，民進黨再鴨霸也打不倒人民的意志，大家看見「民主的力量」。

江啟臣再次感謝，民間企業和宗教團體出錢出力，比坐領高薪的政府高官更有力，順利為中華民國爭取到更多疫苗，也要再次感謝站在第一線守護全民的防疫人員。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「真的需要好好感謝這些企業」、「政府的無能，只會讓人民更失望，等好久的疫苗，終於等到了」，不過也有網友表示，「我57歲還在當疫苗孤兒」、「我40歲還打不到疫苗」、「我媽媽60歲第一劑都還沒打呢」。