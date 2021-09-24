《The Athletic》記者阿米克24日爆料，七六人針對班西蒙斯的交易已跟不少球隊談判過，預計將在1周內完成交易，儘管七六人可能對外否認這些談判，但他們正在努力達成交易當中，最新的潛在下家可能是金塊，也很可能是多隊交易。

目前班西蒙斯傳出不會前往七六人季前訓練營報到，也沒打算再幫七六人打球，所以七六人把班西蒙斯交易出去勢在必行，根據阿米克的線報，目前騎士希望能在新球季開打前做出改變，到現在也對班西蒙斯很有興趣，問題是他們籌碼不多。

先前傳出火箭考慮把分道揚鑣的沃爾，拿去跟七六人交易班西蒙斯，今天也被《休士頓紀事報》資深記者費根否認，「火箭不會考慮當前七六人的報價，那就是送出大量火箭想要保留的選秀權，就算這樣可以讓火箭擺脫沃爾身背的大合約。」

「假如七六人在新球季開始後越來越糟，這很可能讓七六人管理階層回歸現實，屆時情況就變有趣了，」費根表示，「圍繞在沃爾與班西蒙斯的交易還有很長的路要走，這筆交易想要達成的前提是，這兩名球員都想跟外界展現自己真正實力。」