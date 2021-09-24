美國聯準會Fed發布符合預期的利率決議後，市場風險情緒升溫，美股四大指數齊收紅，今(24)日台指期開漲0.67%、電子期開漲0.67%、金融期開漲0.74%，目前指數上方遇賣壓，短線以中性偏空看待為宜。

恒大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪，恐持續干擾資本市場，現階段持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策及縮表行程，此外，台股受到Delta疫情干擾，電子第四季雜音頻傳，市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，操作難度增加。

價差方面，台指期轉為正價差1.78點，電子期逆價差縮至-0.39點，金融期逆價差擴至-1.65點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1855口至-7251口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1360口至-16468口。

永豐期貨分析表示，整體來看，恆大風波短期得到緩解，台股強勢反彈，但量能持續低迷，技術面來看皆在短期均線以下，大盤上攻力道有限，恐成區間震盪整理。