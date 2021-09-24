針對第四季的投資配置，投資銀行及投信法人的看法仍然是「股優於債」。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，眼見年底前股債市都存在投資契機，整體配置維持今年「股優於債」格局不變，美股、台股、陸股都是宜納入配置的優勢市場，而陸股及台股可趁拉回時逢低布局，掌握成長結構調整及半導體題材的機會；產業方面，則是結合科技創新的消費及醫療兩大產業，最具投資優勢與長線成長潛力。

受惠於全球經濟復甦與有利的政策環境，企業盈餘成長將繼續強勁，渣打銀行仍看好全球股票優於債券，產業別方面，渣打銀行持續預期價值股表現將領先成長股，因此看好金融和能源等產業，而受到疫情加速推進創新的影響，建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G／物聯網、線上遊戲與醫療技術等，有機會成為下一波投資。

施羅德建議以成熟股市為主要配置，2021年以來尤其看好能受惠殖利率走揚的循環性題材。

雖然金融機構看Q4維持年初以來的基調「股優於債」，但就「富達全球資金流向追蹤」顯示，截至上周，整體股票型基金連續38周買超，國際股票型資金連續63周買超；而同時整體債市也連續27周買超，高收益債券連續3周買超，其中亞洲高收益債連7周買超，美國高收益債連5周買超。