台北市長柯文哲曾批高端三期還沒結束，就開始做混打實驗，簡直超越了醫學院訓練的認知，對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則回說，不是每個醫師都懂疫苗。如今他也在臉書發號召令驗疫苗保護力，喊話想知道在接種新冠病毒疫苗後，體內抗體變化是否具對新冠病毒感染抵抗力者，只要符合3個條件都可以參加研究。

李秉穎今在臉書發文表示，疾管署委託的研究計畫現在正在收案加入研究計畫的人，「包括高端–高端、AZ–莫德納、AZ–輝瑞、高端–輝瑞等幾個疫苗接種組合。」

研究計畫的海報以「您是否有意願知道在接種新冠病毒疫苗後，體內抗體的變化以及是不是具有對新冠病毒感染的抵抗力？」為標題號召符合資格的民眾參與。

研究計畫指出，2019年底出現的新冠病毒在世界各地造成嚴重疫情，而疫苗是目前唯一可建立人體免疫力、降低感染風險的預防性醫療，但每個人對疫苗的反應不同，藉由抽血檢驗接種後體內是否出現中和抗體，是了解自己有無新冠抵抗力最好的方法。

根據海報上面的資訊，想參與此臨床試驗的民眾，必須要符合3個條件，首先必須要年滿20歲以上，且符合衛福部新冠病毒疫苗接種對象優先順序及接種條件者，並在打完疫苗後，希望了解體內新冠病毒抗體與免疫力出現的情形。

高端臨床三期試驗還沒做完，如今竟已經開始做混打的試驗，讓台北市長柯文哲先前忍不住驚呼，這到底要算是第幾期？這實在超越醫學院訓練的認知。對此，李秉穎則說，他不針對任何人評論，但醫界真正熟悉疫苗的人非常少，因為台灣的醫學教育長期輕視疫苗，「不要以為每一個醫師都懂疫苗。」