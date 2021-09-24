大陸央媒《光明日報》24報導，大陸就業相對穩定、薪資待遇有保障等特點，讓教師成為近幾年的熱門職業。根據大陸教育部資料，近年來中小學男性教師比例呈現逐年下降趨勢。2020年小學、初中、高中專任教師中，男教師占比分別為28.83％、41.19％、44.37％，相較於2015年分別下降了7.44個、5.3個、4.29個百分點。而且教育階段越靠前，男教師比例越低。

報導稱，這樣的情況同樣發生在幼兒園。男幼師更是一個容易被忽視的群體，據大陸教育部公布的教育統計資料，男幼師在專任教師中的比例尚不足3％。老話講：「家有半鬥糧，不做孩子王。」社交媒體上，甚至有人表示，男教師最好的結果是娶一個女教師，而女教師最差的結果就是嫁一個男教師，女教師的結婚對象上限很高，男教師的結婚對象下限很低。這種婚姻的「設定」從一個側面折射出了男教師社會地位的現狀。

報導分析，造成男教師比例持續走低的現實原因是多方面的。首先，伴隨社會經濟發展，擇業觀念更多元化，教師職業發展和收入上漲空間有限，一些男性並未將教師作為就業的優先選擇。某研究院調查顯示，2020屆畢業後在公辦中小學當老師的男生中，約3/4對就業現狀滿意，但「收入低」是他們對就業不滿意的最主要原因。

其次，女性天然具有感情細膩、觀察敏銳、親切溫和等適合從事基礎教育工作的性別特質。

再次，教師的社會評價所形成的主流職業差序造成了一些教師職業榮譽感和獲得感不強，這也導致男生報考師範院校和參加教師招聘的動力不足。

此外，現行的教育培養和考試選拔方式更有利於女性在教師這個行業中勝出也是原因之一。

幼兒稚園和小學低年級教師多為女性，自有原因。但男教師在中小學、幼稚園教師隊伍保持一定比例的好處卻是顯而易見的。男性參與教師工作，不僅能夠參與學生情感認知的形成過程，構成其外在環境的一部分，也有利於教育中的性別認識的多元化；男教師通常思維相對敏捷、邏輯性強，擅長實驗教學和理論延伸；而對於年幼學生來說，男教師包容性相對更強，也能容忍學生犯一些簡單錯誤。

男女教師在處事和處世態度、面臨事情的反應以及對待人際關係上的細微不同等，都會潛移默化地表現在工作中，很難用什麼方法測量出來，卻又確確實實會給兒童成長帶來一定的影響。這方方面面都是社會真實面的反映，都應該成為兒童社會化開始時期的一部分。

當前，教育領域有不少問題亟待解決，因而改善教師隊伍中男女性別比例的呼聲相對微弱。而且這種情況在某種程度上也契合了此前人們的成長經歷以及由這個經歷塑造的觀念。存在未必合理，改變這個現象，當然不能靠「拉郎配」，而是要靠觀念改變，當幼兒園和小學教師的社會評價和收入水準足以讓那些有志於此的男性和女性可以更加體面地生活，相信更多男性會不請自來。