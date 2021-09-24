台灣22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來是否開放進口福島食品引發關注。行政院長蘇貞昌今(24日)上午被問及「有沒有可能開放日本核食？」時回應，政府不會以任何交換條件來作為申請的前提，而我們也看出來有很多需要做各種談判前置作業，這個我們老早都在準備。
台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。
蘇貞昌今上午赴立院報告備詢前接受媒體聯訪，他提到，CPTPP是非常重要經濟整合協定，會員國都是重要貿易夥伴，如果能夠加入，不但拓展外貿增加競爭力，且可以吸引外資、增加台灣的就業機會，還可以融入整個經濟整合，對於台灣提升國內各方面的產業都會有幫助，我們會努力爭取。
對於我國申請加入CPTPP，是否已對國內農業保護有超前部署？將來是否可能開放日本核食？蘇貞昌進一步說，我們也看到許多國家都表示歡迎，包括日本外相都公開表明歡迎。蘇說，不是用福島食品做交換條件，政府也不會以任何交換條件來作為申請的前提，有很多需要做各種談判前置作業，這個我們老早都在準備。
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