今年「壽」字敬老酒出窯，精緻外觀洋溢喜氣。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉公所委託全台唯一「官窯」縣陶瓷廠製作「福祿壽」系列紀念酒，相當具有收藏價值。（金寧鄉公所提供）

九九重陽節將屆，金門金寧鄉公所委託全台唯一「官窯」縣陶瓷廠製作「福祿壽」系列紀念酒，今年「壽」字敬老酒出窯，精緻外觀洋溢喜氣，鄉公所敲定10／7在各村辦公處發放，向走過烽火的長者傳達溫馨祝福。

鄉長楊忠俊表示，這套委託「官窯」金門縣陶瓷廠設計「福祿壽」系列瓷瓶，灌裝750cc、58度高粱酒的主題紀念酒，完整1套相當具有收藏價值，十分受到鄉親歡迎。

鄉公所說明，此次發送對象為年滿65歲，民國45年10月14日前(含當日）出生者，並於109年10月14日前在金寧鄉設籍(設籍滿1年)，每人致贈重陽敬老紀念酒禮盒1盒。

另為方便長者就近領取，10月7日上午08：30至下午5點，在各村辦公處辦理領取作業，務必攜帶本人印章、戶口名簿洽領。10月7日未能前來領取者，仍可於10月8日至11月14日上班時間至金寧鄉公所社會課洽領，逾期未領取者，除有特殊原因並應提出相關事證，經認定確實不可歸責於當事人外，應視同放棄不予補發。如有疑問可電洽：082-325610轉134洪先生。

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