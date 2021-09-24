今天印地安人與白襪進行雙重賽，首戰印地安人以2：7輸球，但第二戰5：3扳回一城，這兩戰我國好手張育成都有上場打擊，首戰他以第六棒先發二壘手出賽，繳出3打數1安打表現，首打席敲出滾地球出局，第二打席敲出左外野安打，第三打席再度擊出滾地球遭刺殺，他連兩戰有安打，打擊率上升到.224。

第二場比賽他改以第八棒先發游擊手身份出賽，之後還轉到一壘守備，總計3打數2安打吞下1次三振，打擊率繼續上升到.230，狀況相當火熱，連三場擊出安打，今天雙重賽總計6打數敲出3安打，而過去7場比賽總計23打數擊出9支安打、1支全壘打，打擊率高達.391。

今年可說是張育成的生涯年，除了轟出台將最高的8轟，還成為首次以先發游擊手出賽的我國球員，目前打擊率也優於生涯的.216，而且接下來的比賽還有望再創佳績，相當令人期待。張育成可說是因禍得福，因為本季印地安人戰績不佳，打線火力也弱，讓他得到不少守備與打擊機會。

目前印地安人以75勝77敗排在美聯中區第二，第一的白襪在早前已確定在分區封王，他們拿下86勝67敗。今天首戰印地安人慘遭白襪痛擊，一共挨了4轟，安德生(Tim Anderson)轟出雙響炮奪下4分，這場比賽他4打數3安打貢獻4分打點，打擊率是先發最高的.306。

第二戰白襪火力下滑，安德生沒有上場，反倒是印地安人這邊找回手感，於4、6、7局拿下分數，莫卡多(Oscar Mercado)擊出2分打點全壘打，總計4打數1安打2分打點，打擊率.219，另外米勒(Owen Miller)3打數2安打貢獻2分打點為最佳，打擊率.200，張育成也有3支2，可惜沒有打點進帳。