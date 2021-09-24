行政院24日一早應立法院國民黨團要求，將「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程專案報告」的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌（如圖）在報告中表示，「對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。（張鎧乙攝）

行政院長蘇貞昌修正「3＋11決策過程」專案報告，從原先讚嘆台灣防疫有成，軟化為向死者道歉。對此轉變，蘇貞昌今赴立院報告前表示，他的期望只有希望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費。

行政院長蘇貞昌上周五赴立院進行3＋11專案報告，他在書面報告指出，台灣能從每日確診6、700人降為零確診，一次又一次化險為夷，「守住疫情讓世界讚嘆！」面對蘇揆自我盛讚，文中未對逾800名染疫死亡者有表示歉意，氣得藍委直斥冷血，撕毀報告灑向蘇貞昌，要求退回重寫，揚言不退回就會在總質詢無限期杯葛。

面對僵局，蘇貞昌今再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告，內容已明確修改為對疫情而受苦、甚至死亡者，「我都深感遺憾與抱歉」。

對此，蘇貞昌進入議場前簡短表示，我們對於立法院的議程安排，我們都尊重，「我只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費。」