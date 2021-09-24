蘆薈汁為許多天然食品店的熱銷產品，權威醫學網站《今日醫學新聞》（Medical News Today）整理出蘆薈汁的6大好處，包括：改善便秘、提供豐富維生素C、作為含糖飲料和果汁的健康替代品、減少牙齦發炎、控制血糖、預防胃潰瘍。

蘆薈汁、濃縮蘆薈，市面上越來越多蘆薈保健食品，標榜可以改善便秘、預防胃潰瘍、減少牙齦發炎。為了確保食用安全，食藥署於2021年9月8日預告，要求使用蘆薈葉作為原料的食品，必須標示「孕婦忌食」等警語字樣，違者最重可罰新台幣300萬元。

為了避免蘆薈產品引起肝腎毒性，食藥署2020年10月預告「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，限定兩種蘆薈可作為食品原料，並要求蘆薈素的含量不可超過10ppm。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，蘆薈葉主要含有的活性成分為蘆薈素，如果長期攝取這類食物、食品，恐增加肝腎毒性。為此，去年要求只可使用費拉蘆薈、好望角蘆薈等兩品種的葉子，且需完全去皮，始能加工，且蘆薈素含量不可以超過10ppm。

民眾購買含有蘆薈的飲料，可以清楚地看到蘆薈塊是否去皮，但如果做成膠囊、錠狀等食品，就難以辨別。廖家鼎說，孕婦如果攝取蘆薈素等相關產品，導致子宮收縮，提高流產風險。

廖家鼎說，專家討論後建議，應該進一步規範蘆薈相關產品，在包裝上加註「孕婦忌食」等警語字樣。如果「蘆薈素」含量低於1ppm，商家提出檢驗報告，就可不必標示相關警語。

該草案預定於2023年1月1日生效，若違反規定，依食安法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；但製造日期或進口產品輸入日期在草案生效前者，可繼續販賣至其有效日期屆至為止。