有網友表示，她爸爸是一家銀行的高層，但是非常節儉，一條浴巾自己可以用10年。（示意圖／Shutterstock）

老一輩的節儉美德值得讓人學習，有網友表示，她爸爸非常節儉，一條浴巾自己可以用10年，一台摩托車騎了三十年還是每天騎它去上班，家裡所有東西、電器甚至壁癌都堅持自己修理、處理，讓她疑惑表示，「只有我家的爸爸這麼節儉嗎？」，貼文一出許多網友大讚「是好爸爸，要珍惜」。

一名女大生日前在《Dcard》發文表示，她爸爸小時候因為家裡窮，所以生活非常節儉，節儉到讓人匪夷所思的地步，像是一條白浴巾用了20年，用到變成灰褐色的還不肯換，還有摩托車可以騎30年，已經很難騎了還是每天騎它去上班，連家裡所有電器、要修補的東西通通不經由別人之手，都堅持自己弄，甚至壁癌那種要請專業的來弄他也不肯花錢。原PO還加碼貼出家裡的抹布，是爸爸穿好幾年真的不能穿的吊嘎。

原PO還加碼貼出家裡的抹布，是爸爸穿好幾年真的不能穿的吊嘎。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示雖然爸爸對自己很節儉，但是卻不吝嗇為家裡花錢，她們家聚餐吃飯或是娛樂、看電影上面，很常一餐四個人就要5000塊以上，爸爸都覺得沒關係，讓她好奇詢問，「是只有我家的爸爸這麼節儉嗎？我自己就沒有遺傳到他這個節儉基因，超愛亂買東西的」。

貼文一出立刻引起網友討論，「是好爸爸，你要珍惜。」、「老一輩有時候用慣了的東西改不了，給他們新的他們反而不習慣，我阿嬤也是這樣子」、「習慣而已 ，至少他沒有強迫家人們跟他一起節儉，我覺得他是願意對家人大方的好爸爸」、「我爸也是把最好的留給家人，自己就是有得用就好，不會講究太多」、「其實就衛生觀點來看，還是建議老爸固定換一下啦」。