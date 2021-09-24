大陸《環球時報》24日引述俄羅斯衛星網9月23日報導，最新臨床試驗結果顯示，中國企業三葉草生物自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019對所有新冠變異毒株具有「顯著」的保護效力，其中對德爾塔（Delta）變異株引起的新冠肺炎的保護效力為79％。這標誌著該新冠疫苗成為全球第一個針對三種主要變異毒株都顯著有效的新冠候選疫苗，將為人類應對變異新冠病毒提供強有力的武器。

報導稱，23日揭曉的全球關鍵性2／3期臨床試驗結果顯示：三葉草生物自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019對所有新冠變異毒株具有「顯著」的保護效力，達到全球領先水準。根據結果資料，它對Delta變異株引起的新冠肺炎的保護效力為79％，Delta毒株為目前全球主要流行毒株，占全球所有新冠病例的90％以上。

此外，該疫苗對伽馬（Gamma）變異毒株的保護效力為92％，對繆變異毒株的保護效力為59％。這三種變異株共占研究中所有毒株的73％。該研究中對任何毒株引發的任何嚴重程度的總體保護效力為67％，成功達到試驗的主要終點。

據三葉草生物介紹，臨床試驗在全球入組了超過3萬名成年和老年受試者（18歲及以上），橫跨4大洲，遍布5個國家（菲律賓、巴西、哥倫比亞、南非和比利時）的31個研究中心，是迄今為止開展人種多樣性最全的新冠候選疫苗臨床試驗之一。

此外，在臨床試驗中發生的重度和嚴重不良事件很少，並且均勻分佈在疫苗組和安慰劑組。局部不良事件多為注射部位輕微和一過性的疼痛，並且在第二劑疫苗接種後發生的頻率下降。對於所有試驗中監控的徵集性系統性不良事件（疲乏、頭痛、肌肉疼痛、關節疼痛、食欲不振、噁心、寒顫、發燒），疫苗組和安慰劑組之間均未觀察到明顯差異。該疫苗還可顯著降低既往感染者再次患新冠肺炎的風險。

三葉草生物宣布，計畫於2021年第四季向全球各藥監機構提交附條件上市批准申請。如果獲得批准，三葉草生物預計於2021年底以前啟動首批疫苗產品上市。