天逸財金科技服務公司遭檢舉創立「基金隊長」團隊，推出多項投資商品，對外宣稱保本，並可賺取6％至12％年息，吸金逾10億元。天逸董事長溫峰泰等23日遭檢調搜索約談，檢察官漏夜複訊後，依涉嫌違反《銀行法》諭令溫200萬元交保，限制出境。

同案遭約談的被告及交保情況分別為，天盈投資負責人王志模以100萬元交保，天逸業務員高維屏以60萬元交保，中國重慶寶亞金融公司前負責人蔡東良以30萬元交保，天逸財務長紀淑娥以20萬元交保。

檢調獲報，天逸公司自2013年起，涉嫌以投資天盈「利保多」投資方案，或借款給天盈等名義，對外招攬投資；天逸另於2015年4月起設立「基金隊長」團隊，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，宣稱是保本投資，年息6％至12％不等，前後共吸金超過10億元。

由於《銀行法》規定非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，天逸招攬投資的行為已涉犯非法經營收受存款業務等罪，台北地檢署23日指揮台北市調查處，兵分10路發動搜索，約談溫峰泰等人到案。