網紅Q塔（郭乃維、Queenta）靠著甜美臉蛋與F罩杯傲人身材，成為PTT表特版話題人物，曾是補習班國文老師的她還獲封「最兇國文老師」，Q塔也時常在社群平台曬出美照，至今已經累積超過10萬人追蹤，日前她又上傳一系列火辣泳裝照，再度讓網友陷入瘋狂。

Q塔日前曬出辣照，只見她身穿褐色連身泳衣，綑綁設計纏繞住她纖細的螞蟻腰和平坦小腹，傲人雙峰更是感覺隨時都要從泳裝中溢出，加上一雙白嫩大長腿，逆天身材讓網友看得目不轉睛，曼妙S曲線更是一覽無疑，她也在文中問道：「每次大家說，這樣不會太辣嗎？」

Q塔的比基尼照超惹火。(圖/翻攝自Q塔IG)

Q塔也無奈地說，「我心裡都想：我只是站著，這根本用不到一半的辣度啊」，並強調自己盡量不要太辣，但搭上性感泳裝照，還是讓網友忍不住直呼，「老師好漂亮」、「超級辣」、「馬上就散發氣質」、「魅力無法擋」、「還好我很能吃辣，真的很辣」。

Q塔的身材火辣，藏都藏不住。(圖/翻攝自Q塔IG)

事實上，近年來Q塔不僅轉戰網路發展，更跨界擔任醫療產業的品牌負責人，由於是第一類醫事人員，她早早就接種公費AZ疫苗，當時還發文分享副作用，卻因為附圖太辣，讓網友全都歪樓，將焦點都放在她不科學的好身材上。