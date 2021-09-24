灰狼官方23日無預警宣布開除籃球事務總裁羅薩斯，頓時造成不少人震撼，畢竟新球季開打在即，灰狼卻把自家總裁掃地出門，根據美媒爆料羅薩斯離職原因，是他在灰狼製造負面職場文化，球隊內部更出現不正常關係，灰狼只能快刀斬亂麻。

羅薩斯被爆出最近幾個月內，跟管理階層其他員工關係陷入緊繃，為了避免這種情況延續到新球季，灰狼才會趕緊把他開除，目前將由印度裔美籍的古普塔暫從副總裁職位升為代理總裁，事實上古普塔也是造成羅薩斯被開除的核心人物之一。

因為古普塔原本打算今年夏天跳槽火箭，卻被羅薩斯阻止，因為羅薩斯認為不可以讓一名熟悉球隊的人加盟其他球隊，甚至在今年8月把古普塔趕出辦公室，更要求他請假去找其他工作，如此蠻橫獨霸的行為，也讓灰狼內部氣氛相當緊張。

甚至從2019年5月接掌灰狼總裁之後，羅薩斯就做出不少讓外界感到爭議的決定，包含跟勇士交易換來羅素，也完全聽不進灰狼管理階層其他人的建議，儘管羅薩斯曾公開表態自己並未如此蠻橫，可惜隨著他被開除之後，事情真相也慢慢浮出檯面。