歐股周四上漲，為連續第三個交易日收漲。中國地產開發商恆大資金吃緊的緊張狀態有所緩解，全球市場氣氛轉好，為股市增添助力；但英國央行的發言意見，為倫敦股市帶來壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲4.30點或0.93%，為467.50點。銀行股表現最佳，上漲2.2%。

英國FTSE 100指數表現落後其他歐洲夥伴股市，下跌0.1%。英國央行表示，上調利率的理由「似乎已經增強了」，暗示將縮緊貨幣政策；英國央行也調高今年通膨預期。

中國恆大在港股上漲17%。董事長出面試圖安撫投資人。恆大此前在周三表示，已經「解決」境內債券票面利息的支付。

恆大在法蘭克福上市的股票重挫20.1%。

Premier Miton European Equity Income基金經理Will James表示，這是九月的一個恐慌；這是一個大問題，但是它不一定會波及到恆大和中國房地產產業以外的領域。

一項調查顯示，歐元區九月商業活動的擴張來到近五個月以來最慢速度。新冠肺炎的管制措施打擊了需求；供應鏈的限制，也將投入成本指標推升到逾20年來最高。

法國汽車零件供應商Faurecia大漲6.7%。該公司強勁的現金流財測預期，掩蓋了公司對2021年財務目標的下降。

Faurecia的歐洲競爭同業上漲。法國的Valeo大漲8.4%；德國的大陸集團(Continental)漲2.5%。

法國疫苗開發藥廠Valneva大漲5.7%。該公司表示，正在擴大新冠候選疫苗的試驗工作，並繼續與歐盟就潛在的供應合約進行談判。