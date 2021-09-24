10月拚第二劑打3成...高虹安細算疫苗量反問一句話 陳時中「秒被激怒」連環開嗆！

民眾黨立委高虹安22日針對「台灣的下一步，清零還是共存？」與「與病毒共存的路徑與策略何在？」兩大議題進行質詢。對此，行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中均未正面回應；陳時中還稱各國確診數那麼嚴重，台灣若這樣醫療體系會崩潰。藥師林士峰對此痛批，各國專家都在教育民眾與病毒共存的現實，反觀民進黨及其支持者為「陪雙北坐牢」的政治操作，不斷操弄國人對疾病的恐懼，營造出退守台灣的思維。

高虹安22日以「台灣的下一步，清零還是共存？」與「與病毒共存的路徑與策略何在？」為題進行質詢。高表示，政府為防堵疫情實施全國三級警戒，造成特定產業如餐飲、住宿等，都遭受到相當極端的影響。高追問，政府的防疫戰略，到底是「病毒零容忍」還是「與病毒共存」？以東南亞、東亞為例，台灣兩劑疫苗覆蓋率為倒數第三，未來如何改善？何時可達到群體免疫、能夠和病毒共存的疫苗接種覆蓋率？這個接種率又是多少？

針對高虹安的問題，蘇貞昌與陳時中均未正面回應。蘇表示，若用法律用語表達的話，一個叫做期限、一個叫做條件，條件越早成就，日期就越早達到。陳則表示，大家都沒看到各國確診數那麼嚴重，台灣如果這樣，醫療體系會崩潰。

林士峰23日在臉書發文指出，所謂國家級的專家就是要在病例數還低的時候，教育民眾與疾病共存的現實，而非等疾病大舉入侵之時再想辦法卸責。他對民進黨及其支持者們為了「陪雙北坐牢」的政治操作，操弄國人對疾病的恐懼，並營造退守台灣、自滿台灣確診數看起來低的思維。

林士峰強調，從事實來看，美國確診數那麼高，他們的醫療體系有崩潰嗎？沒有。他知道大家對生病都是恐懼的，但過度擔憂疾病的發生，對於疾病控制並無幫助，尤其當選擇用鎖國為主要政策時，國內經濟勢必重創，應盡快施打疫苗及逐步恢復國際正常交流，學習如何與疾病共存，才不會餓死的比病死的多。