男星湯姆費爾頓（Tom Felton）13歲時演出《哈利波特》「馬份」一角，帥氣又略帶驕傲的性格，擄獲不少女性粉絲的心，不過卻傳出他打球時突然癱軟倒地，全靠旁邊的友人攙扶上車後，緊急送往醫院治療，消息曝光後，讓許多人擔憂健康狀況是否亮起紅燈。

湯姆費爾頓日前剛歡慶34歲生日，沒想到參加美國威斯康辛州舉辦的萊德盃（Ryder Cup）高爾夫球暖身賽，在賽程結束拍完合照時，突然身體不適整個癱軟倒地，這一幕讓在場所有人全傻眼，只見他臉色蒼白，但意識仍算相當清楚，不過無法行走的他，靠著人攙扶才勉強起身，最後將他安置在高爾夫球車上，送往醫院接受檢查及治療。

湯姆費爾頓癱軟倒地，靠人攙扶緊急送醫。（圖／達志影像）

根據外媒報導，目前對於尚湯姆費爾頓送醫後的狀況尚不清楚，不過事後在場目擊的人士，將這段過程錄下來後上傳至網路，只見許多人看到這幕當場被嚇哭，也讓所有人對他的身體狀況感到擔憂，紛紛留言為他祈禱，希望一切都能夠平安無事。

湯姆費爾頓以金髮帥氣外型迷倒眾多女粉絲，不過長大後卻屢傳出髮量稀疏的照片，與昔日帥氣形象難以相比，原因是試鏡拿到「馬份」一角後，由於演出此角色時，每隔10天就要把頭髮染成金白色，由於長期染髮造成頭髮永久性損傷，導致髮線越來越往後退，也讓湯姆費爾頓看起來比實際年齡還老成。