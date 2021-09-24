王毅視訊會見聯合國大會主席沙希德，盼為中小國多做實事好事。（中國外交部網站）

大陸外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅23日視訊會見第76屆聯合國大會主席、馬爾地夫外長沙希德，希望新一屆聯大在推動構建人類命運共同體方面發揮更為積極和重要的引領作用，為廣大開發中國家，特別是中小國家多做實事、好事。一是在推動抗疫國際合作、促進疫苗公平分配等方面發揮更大作用。二是在應對氣候變化、保護生物多樣性等問題上發出強有力聲音。三是在可持續發展方面協同增效。

王毅表示，今年是中共恢復聯合國合法席位50周年。50年來，中國始終維護和踐行真正的多邊主義，始終恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則，始終維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中國同世界上一切進步力量攜手前進，手中的一票永遠屬於開發中國家，永遠投給國際公理和正義。中國的發展振興是世界和平力量的增長、是發展中國家力量的增強，必將為人類的發展進步作出中華民族新的貢獻。

王毅強調，習近平主席出席聯大一般性辯論並發表重要講話，發出了支持聯合國在國際事務中發揮中心作用的明確信號。習近平主席鄭重提出全球發展倡議，呼籲各國聚焦發展這一要務，合力推進2020年可持續發展議程，希望各方就此形成國際共識，採取共同行動。

王毅表示，當前，疫情仍在全球肆虐，國際秩序演變深刻複雜。聯大作為聯合國最具代表性和廣泛性的憲章機構，肩負著全體會員國特別是中小國家的期待。希望新一屆聯大在推動構建人類命運共同體方面發揮更為積極和重要的引領作用，為廣大開發中國家，特別是中小國家多做實事、好事。

一是在推動抗疫國際合作、促進疫苗公平分配等方面發揮更大作用。堅定團結抗疫的正確方向，反對任何將疫情及溯源問題政治化、汙名化的圖謀。

二是在應對氣候變化、保護生物多樣性等問題上發出強有力聲音。切實履行《巴黎協定》，開展務實合作，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，推動構建人與自然生命共同體。

三是在可持續發展方面協同增效。將減貧放在突出位置，將發展置於全球宏觀政策協調的核心位置。中方期待更多國家支持和加入“全球發展倡議”，為落實2030年可持續發展議程注入新的動力。

沙希德祝賀中共建黨100周年和中國恢復聯合國合法席位50周年，讚賞中方堅定支持聯合國核心作用、維護《聯合國憲章》宗旨和原則，積極評價中方在維護世界和平、堅持多邊主義所作重要貢獻，感謝中方對聯大工作的支持。他表示，習近平主席在聯大一般性辯論的講話十分重要，在發展和氣變等問題上向世界發出了積極信號，展示了中國的全球領導力，是對聯合國各項事業的重要支持。期待同中方密切協調配合，共同推動本屆聯大重點工作。預祝北京冬奧會圓滿成功。