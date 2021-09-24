看似溫馴的大象，發飆起來可不是好惹的！一名丹麥遊客日前在非洲尚比亞（Zambia）旅遊時，意外拍到母象激戰鱷魚的畫面，儘管地點位於鱷魚較有優勢的沼澤，但因為體型太過懸殊，只見母象抬起巨腿就一腳踩爆鱷魚，震撼畫面讓遊客驚呼連連，影片隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，丹麥室內設計師哈赫爾（Hans Henrik Haahr）日前與親友相偕前往非洲尚比亞旅遊，當他們一行人搭乘遊覽車穿梭在野生動物公園時，赫然發現一群大象圍繞著沼澤，仔細一看原來是有隻母象在沼澤淺灘處與鱷魚展開激烈的殊死戰。

畫面中可見，母象先是用象鼻用力的頂了幾下鱷魚，鱷魚也不斷用強而有力的下顎，緊緊咬住象腿及象鼻反擊，但是母象可不是省油的燈，透過體型優勢，濺起水花混淆鱷魚的視線。

緊接著在千鈞一髮之際，母象抬起前腳直接往鱷魚的背上猛力踩下，數公噸的力道立刻讓鱷魚當場斃命，一動也不動的癱軟在水中。即便已經活活踩死鱷魚，但是母象依舊不敢輕敵，直接用象鼻捲起鱷魚，將牠甩起翻身，確認鱷魚已經死亡後，才與象群緩步離開沼澤。

這段母象激戰鱷魚的畫面全被哈赫爾給拍了下來，並上傳至Instagram，畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「自然界的奧秘，鱷魚不是沼澤之王，偶爾也會命喪對手的攻擊」、「吃草的未必打不過吃肉的」、「太厲害了，其他鱷魚看了應該怕爆」、「鱷魚就怕這種噸位重的，擅長的技能瞬間沒用，對河馬也是」、「就算鱷魚有多凶狠，在絕對實力面前，一切技巧都徒勞無功」。