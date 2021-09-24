蘋果全新的iPhone 13系列今（24日）正式開放取貨，信義區的蘋果旗艦店A13，一大早就已經有不少早已預約的消費者來到了現場，準備領取今年的新機，而今年還是少不了熟悉的面孔來搶頭香，像去年的頭香許先生，今年也成為首批取機的消費者，他表示雖然去年已經購買了iPhone 12 Pro，但因為後來轉讓給別人使用了，自己改拿回iPhone 11，因此今年比過往更期待iPhone 13系列的推出。

蘋果全新的iPhone 13系列今（24日）正式開放取貨，過去頭香常客的許先生也再次來到現場當首批取貨的果粉。（石欣蒨攝）

而今年許先生就選購了全新的iPhone 13 Pro Max的天峰藍 256GB，一向追求頂規的他，被問及今年怎麼沒有選到最高1TB的機型，他說因為手機本來就有備份的習慣，因此目前手機才使用100多GB而已，故此認為不需要頂規的機種。至於今年iPhone 13系列最吸引他的，除了有感升級的螢幕以外，因為自己有研究攝影，因此像相機的微距攝影、電影級錄影模式，都是相當期待的功能，不過在外觀上就認為，天峰藍色未如預期中鮮豔，不過配上金屬邊框還是相當漂亮的設計，而許先生也特別提到今年的Apple Care降價至6790元有感，因此也會考慮將會加購Apple Care的保固服務。

蘋果全新的iPhone 13 Pro系列。（石欣蒨攝）