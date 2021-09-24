警方查扣作案槍枝。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

現場彈頭照片。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

車身彈孔照片。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

警方先尋獲嫌犯車輛。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南新營傳槍擊案 開槍男1小時後帶槍投案

台南市新營區23日中午12時55分發生槍擊案，30歲胡男與人有嫌隙，竟持槍與爆裂物至對方家外開槍、縱火示警，台南市政府新營警分局獲報後立即前往現場，與刑事警察大隊組成專案小組偵辦，案發1個小時後，胡男自知難逃法網，帶槍投案，全案迅速偵破。

據了解，胡姓男子因朋友與人有債務糾紛，他與對方也埋下嫌隙，因此前往被害人住家外開槍警告對方。員警獲報到場後，發現被害人停在住宅地下車庫自小客車底盤引燃，車輛後座燒毀，員警當場撲滅火勢，事後勘查車庫發現已擊發彈殼及實彈各1枚，現場無人受傷。

員警獲報到場後，在住宅地下車庫發現，被害人自小客車底盤引燃，車輛後座燒毀，員警當場撲滅火勢，事後勘查車庫發現已擊發彈殼及實彈各1枚，現場無人受傷。

新營分局及市刑大隨即組成專案小組，封鎖現場進行採證，並在鎖定涉案車輛後，展開攔截圍捕，胡嫌自知難逃法網，隨即攜槍至刑事警察大隊投案。初步瞭解，胡嫌因朋友與被害人有債務糾紛埋下嫌隙，才前往被害人住家外開槍警告對方，全案專案小組將深入追查嫌犯作案動機及槍枝來源。訊後依法將嫌犯移送臺南地檢署偵辦。

分局長斯儀仙強調，肅槍工作為轄區治安治理的重點工作，絕不容許任何挑釁，危害治安的行為發生。秉持警察局方仰寧局長訓勉「有案必查、嚴辦到底」決心，面對暴力犯罪絕不寬貸，警察不只是偵破個案，逮捕嫌犯，也將針對背後原因、槍枝來源及可能的黑幫組織金流綜合打擊，一方面是對民眾表達對維護治安的承諾，一方面也要向不法分子展示掃蕩的決心。