誠品生活周年慶今（24日）率先開跑，首先由誠品生活南西、信義店、松菸店展開，11日前第一波18天全館單日滿千送百，更首次推出有史以來最超值的「滿5000送1000」回饋，搭配指定銀行信用卡、eslite Pay綁定支付等優惠，最高達33%回饋，還有首祭限時7天的「誠品線上實體快閃店」，特別精選質感生活、流行家電、美妝保養等有別於實體門市的限定商品，再抽長榮航空10萬元雙人機票，同步27日前享線上全站圖書79折、非書85折起，10月31日前還有總價值百萬元優惠券天天抽。

「誠品線上實體快閃店」30日前於信義店B1登場，手機掃瞄即可選購數百萬件商品。（誠品提供）

而今年周年慶首日今晚7點到11點推出「信義會員之夜」，當日累滿3600元可升等金卡、滿3萬6000元即可升等黑卡，獨享會員豐富回饋以外，更推出「每月5號會員獨享日」實體門市單筆滿888元享點數5倍送，再參加雙重抽獎「誠品點數最高5萬點」及5名幸運兒「5號單筆最高消費等值金額抵用券」，更邀請了金曲新人獎主?te壞特、饒舌歌手春豔等多位歌手LIVE演出，還有金曲評審團獎音樂人萬芳跨界攜手詩人徐珮芬朗唱人生詩歌等超過20場節目演出。