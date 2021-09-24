「加碼王」再度出招！數位五倍券綁定爆量，星展銀行（台灣）推出新戶最高享5000元、既有卡友最高享3000元回饋，甫上線便獲得熱烈迴響，由於進件爆量，星展銀行宣布加碼數位綁定回饋名額，自原先公布的15000名，增加至3萬名。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，9月22日數位振興五倍券開放綁定首日，「星展i客服」流量即暴增至平日的15倍，「星展eco永續卡」新卡活動開放後申請進件量更迅速突破1萬張。為滿足消費者需求，星展銀行（台灣）在緊急召開內部會議後，決定加開回饋名額上限至3萬名，積極響應政府振興五倍券方案。

星展銀行（台灣）提醒，卡友須在LINE平台使用「星展i客服」快速綁定數位振興五倍券活動。新戶申請「星展eco永續卡」，成功數位綁定，並以指定方式刷卡消費滿額，可享額外加碼最高5000元回饋，既有卡友則可享最高3000元回饋。

「星展振興計畫2.0」信用卡多重加碼回饋方案：

第一重：即日起至11月30日止，新戶申辦「星展eco永續卡」並申請信用卡電子對帳單及完成星展銀行（台灣）Card＋ app註冊，於核卡後45天內成功綁定振興五倍券活動且累積一般消費金額達3000元，享2000元刷卡金回饋。（限綁定前3萬名之新戶）

第二重：使用星展信用卡綁定數位振興五倍券，並於振興五倍券起始日至12月31日刷卡金額達5000元，享100元刷卡金回饋。此外，於政府公告之共同綁定開放時間內，綁定2人（含持卡人）後刷卡金額達1萬元享200元刷卡金回饋；綁定3人刷卡金額達15000元享300元，以此類推，最高綁定5人。（限綁定前3萬名之客戶）

第三重：考量疫情對經濟造成衝擊，為讓卡友在財務安排上享有靈活調度的彈性，星展銀行（台灣）特別提供信用卡分期0％利率回饋方案。使用星展信用卡綁定數位振興五倍券活動，並於振興五倍券起始日至12月31日於商店單筆信用卡分期消費達25000元，享1000元刷卡金回饋。（限綁定前3萬名之客戶）

第四重：即日起至12月31日止，刷星展信用卡累積新增消費達指定門檻，享指定飯店、旅遊、餐飲、網路購物、美食外送等五大通路消費天天12％回饋；週日於上述五大通路消費更享「超級星期天」20％回饋，最高回饋1500元。