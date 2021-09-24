狗很有靈性，看到主人過世，牠們也會感到難過。日本一隻吉娃娃5年前因主人過世，導致牠沒人照顧，所幸最終被收養，不過面對前主人的離開，牠仍感到非常哀傷，甚至從此緊閉心扉，不再發出叫聲，之後在新主人的細心照顧下，牠才漸漸走出傷痛。

根據《Sippo》報導，住在福岡的加奈子夫婦2016年，在一名剛參加完親戚葬禮的友人口中得知，他過世的親戚養了一隻2歲大的吉娃娃「楓」（かえで），已無人照顧，正在幫牠尋找新主人，只養過貓的加奈子雖然沒養過狗，但仍決定嘗試看看。

「楓」抵達新家後，牠與加奈子養的貓相處順利，因此加奈子便決定收養牠，但奇怪的是，當時僅2歲的「楓」應該正值貪玩的年紀，但牠無論散步、吃飯還是睡覺，總是一副興趣缺缺的樣子，甚至從未發出過叫吠叫聲，從未養過狗的加奈子起初以為是正常現象，但加奈子的丈夫兒時養過狗，馬上就查覺到「楓」的異常。

「楓」不僅不會吠叫，而且個性非常敏感，加奈子提到「杯子放到桌上的聲響，也會把牠嚇得捲起尾巴躲進房間的角落，有時牽著牠散步時，也能感覺到牠很害怕」，加奈子與丈夫討論後推測，「楓」應該是還沒走出傷痛，前主人過世導致牠心理留下創傷。

但加奈子仍不放棄，嘗試讓「楓」展開心扉，1個月後加奈子的丈夫回到家後，「楓」以往都只是用搖尾巴的方式迎接，但某一天牠聽到開門聲後，竟跑了過去還「汪」了一聲，讓加奈子又驚又喜，笑稱「這是楓第一次說『歡迎回來』吧」。

從那天開始，「楓」的個性也慢慢產生轉變，牠剛來時很討厭散步，走累了就要人抱，如今一看到公園就會變得很興奮，甚至玩到不想回家，而除了心理創傷外，「楓」有膝蓋骨脫臼和抽筋的舊疾，加奈子還會幫牠按摩，如今他們已相處近6年，「楓」也成為夫妻間的潤滑劑，更是他們重要的家人。