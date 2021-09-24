台大化工系畢業的男子何牧珉考上國安局，受訓期間因故遭「廢止受訓」，竟上網PO文「國安訓練考試史上最黑暗」，曝光國安局同學、長官的職銜及化名，涉違反《國家情報工作法》洩密罪偵辦遭送辦。因何男拒絕接受訊問，還聲請提審，阻礙偵查進行，台北地檢署認為犯後態度不佳，24日將他起訴，建請法院從重量刑。

起訴書指出，37歲的何男是「106年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試」錄取人員，2018年間至國安局報到受訓，受訓期間曾接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，明確知悉國安局編制內工作人員的身分資訊都是機密。

何男受訓半年後因故遭退訓，提訴願、行政訴訟也遭駁回，心生不滿，2019年10月間上PTT國考版發表「國安訓練考試史上最黑暗」文章，揭露國安局訓練中心少校隊長、中校、少校隊輔導員等人的化名、個性及行為等身分資訊。

何男另又在八卦版發表「國家安全局嚴苛逼退、刁難國家考試公務員」文章，公開揭露國安局訓練中心主任的化名，涉犯《國家情報工作法》洩漏有關情報人員身分資訊罪嫌。

檢察官認為，何男先在調查局詢問、偵查中行使緘默權，還拒絕檢察官對他做人別確認，並於要求提審時，拒絕提供必要資訊，積極阻礙偵查程序進行，後又在聲押程序中否認犯行，對其所作所為多所匿飾，可認其守法意識薄弱，犯後態度不佳，且耗費司法資源，遂依法起訴，並請求法院從重量刑。