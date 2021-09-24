德國聯邦議院（Bundestag）將在9月26日大選，已不再連任總理的梅克爾，她所屬的基民黨民調持續居下風，但各黨支持度都在2成5以下，後梅克爾時代極可能出現3黨組閣。

原本外界看好基民盟與綠黨最有可能選後聯合組閣。然而7月德國遭遇毀滅性洪患，這兩黨表現乏善可陳，老牌的社民黨（SPD）支持度振衰起敝攀上龍頭，也提振小黨不少信心。「衛報」（The Guardian）整理這次大選6個德國主要角逐政黨。

● 基民/基社聯盟（CDU/CSU）：目前支持率22.1%

．總理候選人：拉謝特（Armin Laschet）

從大多數標準來看，由基督教民主黨（CDU）與巴伐利亞姊妹黨基督教社會黨（CSU）組成的基民/基社聯盟是德國史上最成功的聯盟，72年中只有20年沒有執政。但自2月以來，基民/基社聯盟在民調領先優勢就持續消退。

黨內接棒梅克爾的基民黨魁拉謝特（Armin

Laschet）接連失態，包括7月被拍到於德國總統史坦

麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在西部洪災罹難者

悼念談話時與地方官員嘻笑，支持率一路下探。

● 社會民主黨（SPD）：目前支持率25.5%

．總理候選人：蕭茲（Olaf Scholz）

有158年歷史、中間偏左的社民黨是德國最老牌政黨，從1949年後的西德到1990年德國統一後，歷來總理不是出自基民盟就是社民黨，但與歐洲的許多中間偏左政黨一樣，社民黨多年來一直走下坡。但拜對手不斷犯錯之賜，社民黨支持度現已躍升榜首。

社民黨自2013年以來一直以少數之姿與基民盟聯合組閣，總理候選人蕭茲目前是德國副總理兼財政部長。被提名為社民黨總理候選人以來，蕭茲避免重大失態，營造自己是穩定燈塔的形象，被認為是社民黨支持率8月開始出人意料回升的幕後關鍵。

● 綠黨（Die Gruenen）：目前支持率15.7%

．總理候選人：貝爾伯克（Annalena Baerbock）

相較於其他國家的類似友黨，德國綠黨潛在政治實力更為可觀。拜德國選舉制度之賜，綠黨通常在聯邦議院擁有不少席次，曾在1998年至2005年間與施若德（Gerhard Schroeder）的社民黨一同組成左派執政。

●自由民主黨（FDP）：目前支持率11.2%

．黨魁：林德納（Christian Lindner）

自由民主黨是一個較小的中間偏右政黨，文化上不若基民盟保守，經濟上又比社民黨更放任，多年來一直是兩大政黨的聯盟夥伴，最近一次是2009年至2013年與梅克爾的基民盟組閣。

● 德國另類選擇黨（AfD）：目前支持率11.3%

．黨內共同領袖：莫伊藤（Joerg Meuthen）與赫魯帕拉（Tino Chrupalla）

德國另類選擇黨是個民粹極右政黨，反對移民且對歐洲一體化持懷疑態度。AfD成立於2013年，一度在德東地區聲勢浩大，2017年首次拿到聯邦議院席次。

● 左派黨（Die Linke）：目前支持率6.2%

．黨內共同領袖：亨尼克韋索（Susanne Hennig-Wellsow）與魏斯勒（Janine Wissler）

左派黨由原東德執政的共產黨與不滿社民黨右傾而出走的人士所組成，現在是一個左翼民粹主義政黨，支持者集中在東部。

目前態勢甚至兩黨相加都沒法過半，因此出現各種可能組合的三黨聯合政府預測。

民調機構佛爾沙研究中心（Forsa Institute）所長居爾納（Manfred Guellner）說：「1949年之後，就沒見過政黨支持度如此低卻要找出聯邦總理人選。德國選民目前揣揣不安，因為歷經梅克爾16年執政所塑造出的穩定感覺，如今猶如身處未知。」