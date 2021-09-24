蘋果iPhone13今(24)日開賣，台灣大(3045)總經理林之晨表示，今年看到iPhone13的買氣更勝去年iPhone12，且沒有缺貨問題，但被問到5G爆發期，他認為，蘋果新機所帶來的應該偏向拉抬，真正的爆發期預估落在2024~2026年。

林之晨表示，台灣大5G用戶每個月平均以1%的既有用戶滲透率穩定上升，此狀況也類似南韓等5G先行市場，隨著蘋果的新機加上其他品牌的5G新機，相信可以看到加速拉抬的效果，今年看到iPhone13的買氣更勝去年iPhone12，且沒有缺貨問題。

長線來看，林之晨表示，台灣大預計明年5G用戶還是約落在年成長15%，短期上為沒有看到爆炸性成長，主要還是需要創新的運用導入，依照狀況評估，5G的爆發期會落在2024~2026年。

林之晨表示，台灣大目前已經布建超過7000台5G基地台，然而，5G再往前走看的不是基地台的絕對數字，而是最有效的涵蓋客戶，這才是最重要的，「比的不是數量、是品質」。