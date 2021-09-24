1.威致(2028)：外資連日買超加持，盤初股價漲近2.5%，力拚重返5日線。。
2.燁輝(2023)：昨三大法人聯手轉買超計2733張，帶動盤初股價漲逾3%，攻克5日線。
3.聯嘉(6288)：Q4營運向好，投信持續加碼，盤初股價漲近4%，挑戰30關。
4.為升(2231)：股價低檔盤整多時，外資近期偏多操作，今日股價隨大盤彈升逾3%，收復月線，拚站穩150關。
5.帆宣(6196)：受惠於台積電擴產，盤整結束多方出航，早盤大漲逾4%，站上120元。
6.旭隼(6409)：高價股掀比價行情，今早再創新天價，突破1600元大關。
7.致伸(4915)：法人看好Q4營收表現，全年每股純益拚逾5元新高，開盤後攻高2%，展現突破決心。
8.雙鴻(3324)：外資連買3日、投信擴大加碼，順利跨過前高壓力區，一舉拿下月線、季線拚180元關卡。
9.國產(2504)：手中訂單滿滿，+泥旺季，量能增溫一舉衝高約5%，領漲營建股。
10.夏都(2722)：迎接五倍券、國旅券商機，底部墊高再攻漲逾2.5%，瞄準季線。
11.長榮(2603)：買盤強勢回歸，外資、投信齊加碼，大漲3.5%。
12.智原(3035)：H2業績看升，獲投信連五買，今一度放量彈漲5%，逼近前高123元。
13.台聚(1304)：EVA新高價，塑化廠營運添力，昨獲三大法人聯手買超8400張，晨盤攀揚2%，登波段高。
14.聯光通(4903)：無懼遭列警示股，股價一路向上攀揚，連兩日亮燈攻頂，站上逾1年高價。
15.振曜(6143)：H2營運動能可期，今獲買盤敲進急拉大漲7%，進逼60元。
16.台塑(1301)：EVA攀高價，塑化廠營運添柴，獲投信連11買，今放量彈升3%，重返五日線。
17.聯成(1313)：塑化價格飆，營運吃香，今獲買盤點火一度大漲4.5%，一舉收復季線與半年線。
18.晶彩科(3535)：轉型題材點火，連兩日亮燈漲停，奔上3個月高價。
19.雷虎(8033)：跨足無菌包材領域，早盤跳空漲停，收復短中均。
20.利奇(1517)：自行車需求不減，訂單看至明年H1，外資昨轉買，盤初買單急拉，一度攻頂。
21.大眾控(3701)：旗下三希科技打進航太供應鏈，早盤觸及漲停，創波段新高。(編輯整理：李慧蘭)
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