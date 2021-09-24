U23世界盃棒球賽台灣時間24日開打，中華隊首戰靠著莊陳仲敖先發5局飆9K、無失分好投帶領，以7比0完封德國隊，為賽事開出紅盤。

第2局中華隊李育全安打、沈朕清獲得保送，隨後德國隊出現暴投讓2人攻占二、三壘，再靠著王榆銓及張文賢的滾地球攻下2分，取得2比0領先。

4局下中華隊攻勢再起，李育全保送上壘，沈朕清、王榆銓安打形成無人出局滿壘，張文賢安打攻下1分，邱辰選到保送在下一城，張文漢野手選擇追加1分後，再發動雙盜壘，讓三壘上的張文賢跑回本場第6分，單局進帳4分，6局再靠著曾宸佐適時安打得分，最終就以7比0擊敗德國。

中華隊先發投手莊陳仲敖主投5局被擊出6支安打，另外送出9次三振、沒有保送，最快球速來到153公里，賽後他說：「這場比賽是個人第一次穿中華隊打國際賽，期待很久了，也謝謝教練團給機會，自己上場就是平常心，把自己的球質跟位置投好，剩下就交給隊友幫忙，也期待下一次上場比賽。」另外林振瑋及李晨薰各分攤1局，助隊穩住勝果。

投手群聯手壓制對手，U23中華隊總教練吳思賢賽後也大戰今天先發投手莊陳投仲敖表現的很出色，「球速跟位置都有拿出應有的水準，牛棚也都順利完成任務，接下來的隊伍實力更好，所以後面的投手會在調度上更緊湊一點。」

此役打線敲出7支安打，張文賢1安打2打點、沈朕清雙安表現亮眼，不過2名旅美小將海盜鄭宗哲、響尾蛇陳聖平都未敲出安打，吳思賢說：「2位旅外的野手可能是太久沒實戰，所以沒有發揮，不過相信他們能快速調整，表現越來越好。」