台灣疫苗覆蓋率破50％，但多數民眾只打一劑疫苗，讓不少人擔憂保護力到底夠不夠？對此，胸腔科醫師蘇一峰分享加拿大研究指出，在Alpha病毒流行的狀況下，只打一劑疫苗，BNT可提供75%的保護力，莫德納可提供82%保護力，AZ則可提供61%的保護力；3款疫苗的重症保護力都在80至90％，但面對Delta實際效果恐更差一點。

蘇一峰今在臉書發文表示，目前台灣多數的民眾都只有打一劑疫苗而已，接種完兩劑者的比率偏低，面對來勢洶洶的變種病毒，讓不少人擔心只打一劑的保護力足夠嗎？

蘇一峰分享一則加拿大研究指出，該研究蒐集了今年4月和5月50至69歲的成年人施打疫苗與感染的數據資料，並進行比對分析，發現68074位參與研究的民眾，其中有7116位為確診者，當時加拿大約有75％的民眾打mRNA疫苗，15％的人是打AZ疫苗。

蘇一峰說，當時的主流病毒株為英國Alpha變異株，佔據了50％，其次是巴西Gamma變異株38％，印度Delta變異株4％，剩餘的8％則是其他病毒。在這樣的狀況下，研究發現，如果只有打一劑疫苗，BNT可提供75%的保護力，莫德納可提供82%保護力，AZ則可提供61%的保護力。

蘇一峰也說，令人感到放心的是，無論是BNT、莫德納還是AZ疫苗，都可以提供80至90％的住院保護力，也就是所謂的重症保護力。不過這份研究當時是以英國Alpha病毒株為主，目前流行的是Delta，實際效果可能會更差一點。