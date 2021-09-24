由財團法人中華航空事業發展基金會(航發會)主辦的「飛航解密 暢遊天際-系列講座」已邁入第5年，今年突破以往形式，除了邀請專業航空職人於北、中、南巡迴分享外，更規劃限定主題活動，其中台北場可參與iPILOT飛行體驗，台中和高雄場則有航迷知識闖關與抽獎活動。今年的三場講座將於9月27日起開放報名，歡迎對航空有興趣的年輕學子和民眾踴躍報名。

去年起受新冠肺炎影響，航空產業遭到嚴重衝擊，但國籍航空公司仍努力在逆境中尋找各種機會，包括積極爭取貨運市場、客機改為載貨；另在疫情趨緩時也推出偽出國的創意航程，讓許多不曾搭機的民眾能夠體驗有別以往的搭機經驗。

今年飛航講座議題設定，涵蓋飛航、簽派、飛航情報、航班規劃到航權等專業領域，邀請6位講師透過專題演講與交流對談，提供聽眾不一樣的職人觀點與經驗分享。

今年3個場次分別是10月30日在台北市國立台灣科學教育館9樓國際會議廳、11月20日在台南市香格里拉台南遠東國際大飯店9樓國際會議廳，以及11月27日在台中市台中裕元花園酒店B1國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。