地檢署原本應讓作奸犯科的人心生畏懼、敬而遠之，但如今竟淪為守候尋仇，出手毆打最佳的埋伏地點？20歲的陳姓男子昨（23）日前往宜蘭地檢署出庭，結束要離開時竟遭到在地檢署大門口埋伏的李姓等男子一陣拳打腳踢，警方獲報後立即循線逮人，將打人的兩名嫌犯逮捕並移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

昨天中午將近12點時，宜蘭地檢署大門口傳出有民眾遭毆打受傷事件，宜蘭警分局獲報後不敢大意，立即由進士派出所派遣警力到場，現場見1名男子有頭部撕裂傷、左腳及背部挫傷等傷勢，經進一步詢問，傷者是20歲的陳姓男子，才剛剛從地檢署出庭完要返家，警方於是通報救護人員並陪同被害人前往醫院治療。

據了解，2名打人的犯嫌昨天共同駕駛一輛白色自小客車，行駛至宜蘭市縣政西路地檢署附近等候，一看到被害人現身，便立即下車對被害的陳姓男子一陣拳打腳踢，隨後揚長而去，經警方詢問被害人並調閱路口監視器影像，迅速鎖定27歲的李姓及33歲的陳姓等2名犯嫌，立即通知到案，經警方完成偵訊後依傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。